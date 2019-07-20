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Görenler şok oldu! 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı... İşte o evin son hali

Görenler şok oldu... Büyük şehirlerin kalabalığı, gürültüsü ve trafik sorunu birçok vatandaşın büyük sorunu. Genç bir anne küçük kızını da yanına alarak radikal bir karar aldı. Şehir hayatından uzak doğa içinde 1500 TL harcayarak kendi evini kızı ile birlikte kendi inşa etti. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın binlerce beğeni topladı. İşte milyonların hayallerini sadece 1500 TL'ye gerçekleştiren o evin yapım aşaması ve son hali...

20.07.2019 00:15 - Son Güncelleme: 20.07.2019 00:17
Görenler şok oldu! 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı... İşte o evin son hali

İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve 3.5 yaşındaki kızı Cana Işık için yapılan o inanılmaz ev...

Görenler şok oldu! 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı... İşte o evin son hali

Her şey bu proje ile başladı ve hayalindeki evi kağıda döktükten sonra da sıra gerçekleştirmeye geldi...

Görenler şok oldu! 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı... İşte o evin son hali

Çuvalların içine rahatça toprak doldurabilmek için, kullanacağımız çuvalın ölçülerine göre bir 'çuval tutucusu' hazırladık.

Görenler şok oldu! 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı... İşte o evin son hali

Her çuval sırasının üzerine sereceğimiz dikenli tel için bir 'tel makarası' oluşturduk.

Görenler şok oldu! 1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı... İşte o evin son hali

Serilen her sırayı dövmek için, Çuva emekçilerinden Bora hurda demirleri kaynakla birleştirerek bir 'tokmak' yapıp getirdi.

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