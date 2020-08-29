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Görenler hayrete düştü! Sadece köpekle fotoğraf çektirmek istemişti... Dehşeti yaşadı

Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. İşte tüyleri diken diken eden o anlar...

29.08.2020 10:14 - Son Güncelleme: 29.08.2020 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





