Haberler
Galeri
Yaşam
Görenler hayrete düştü! Sadece köpekle fotoğraf çektirmek istemişti... Dehşeti yaşadı
Görenler hayrete düştü! Sadece köpekle fotoğraf çektirmek istemişti... Dehşeti yaşadı
Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. İşte tüyleri diken diken eden o anlar...
29.08.2020 10:14
- Son Güncelleme: 29.08.2020 10:14
Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.
Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı.
Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.
Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.