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Görenler hayrete düştü! Sadece fotoğraf çektirmek istemişti... Dehşeti yaşadı

Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı! Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı.

30.07.2020 17:04 - Son Güncelleme: 30.07.2020 17:04
Görenler hayrete düştü! Sadece fotoğraf çektirmek istemişti... Dehşeti yaşadı

Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

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Görenler hayrete düştü! Sadece fotoğraf çektirmek istemişti... Dehşeti yaşadı

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı.

Görenler hayrete düştü! Sadece fotoğraf çektirmek istemişti... Dehşeti yaşadı

Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

Görenler hayrete düştü! Sadece fotoğraf çektirmek istemişti... Dehşeti yaşadı

Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.

Görenler hayrete düştü! Sadece fotoğraf çektirmek istemişti... Dehşeti yaşadı
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