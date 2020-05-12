RAMAZAN İMSAKİYE
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Gören bir kez daha dönüp bakıyor! Bu dikkat testindeki ince detay herkesin gözüne çarpmıyor

İnternette ve özellikle sosyal medyada dikkat çeken pek çok dikkat testi paylaşılıyor. Bir döneme damgasını vuran bu dikkat testi de çok konuşulan testler arasında yerini aldı. Detayları fark etme konusunda iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Popüler olan zeka testleri kısa sürede sosyal medya birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça hızla yayılan bu dikkat testindeki farkı bulabilecek misiniz? İşte çok konuşulan o dikkat testi...

12.05.2020 01:56 - Son Güncelleme: 12.05.2020 02:49
Gören bir kez daha dönüp bakıyor! Bu dikkat testindeki ince detay herkesin gözüne çarpmıyor

Resimde inek nerede?

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Gören bir kez daha dönüp bakıyor! Bu dikkat testindeki ince detay herkesin gözüne çarpmıyor
Gören bir kez daha dönüp bakıyor! Bu dikkat testindeki ince detay herkesin gözüne çarpmıyor

Resimdeki kartpostalı görebildiniz mi?

Gören bir kez daha dönüp bakıyor! Bu dikkat testindeki ince detay herkesin gözüne çarpmıyor
Gören bir kez daha dönüp bakıyor! Bu dikkat testindeki ince detay herkesin gözüne çarpmıyor

Peki görseldeki kare şeklini bulabilir misiniz?

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