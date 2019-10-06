Google açıkladı: Bu telefonlar ve uygulamalarda güvenlik açığı bulunuyor!

Google'dan akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Şirket, güvenlik açığına sahip olan cihazları açıkladı. Listedeki cihazlara bakınca aslında sorunun genellikle fazlasıyla popüler olan telefonlarda olduğu fark edildi. Google, bu cihazlardaki sorunun giderilmesi için yeni bir güvenlik yaması yayınlanması gerektiğini belirtiyor. Peki güvenlik açığı bulunan telefonlar nelerdir? Hangi uygulamalar kişisel verileri sızdırıyor?İşte güvenlik açığı bulunan uygulamalar ve telefonlar...

06.10.2019 16:57 - Son Güncelleme: 06.10.2019 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





