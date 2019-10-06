GaleriYaşam

Google açıkladı: Bu telefonlar ve uygulamalarda güvenlik açığı bulunuyor!

Google'dan akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Şirket, güvenlik açığına sahip olan cihazları açıkladı. Listedeki cihazlara bakınca aslında sorunun genellikle fazlasıyla popüler olan telefonlarda olduğu fark edildi. Google, bu cihazlardaki sorunun giderilmesi için yeni bir güvenlik yaması yayınlanması gerektiğini belirtiyor. Peki güvenlik açığı bulunan telefonlar nelerdir? Hangi uygulamalar kişisel verileri sızdırıyor?İşte güvenlik açığı bulunan uygulamalar ve telefonlar...

06.10.2019 16:57 - Son Güncelleme: 06.10.2019 16:57
Google açıkladı: Bu telefonlar ve uygulamalarda güvenlik açığı bulunuyor!

Akıllı telefon kullanıcılarının karşılaşmaktan en korktuğu durum kişisel verilerin sızması... Google'dan akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Şirket, güvenlik açığına sahip olan cihazları açıkladı. Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Google açıkladı: Bu telefonlar ve uygulamalarda güvenlik açığı bulunuyor!

Yayınlanan listede Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google'ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı.

Google açıkladı: Bu telefonlar ve uygulamalarda güvenlik açığı bulunuyor!

Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi.

Google açıkladı: Bu telefonlar ve uygulamalarda güvenlik açığı bulunuyor!

GOOGLE UYARDI: BU UYGULAMALARIN ANDROID TELEFONLARDAN MUTLAKA SİLİNMESİ GEREK!

İşte Google'a göre mutlaka Android telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Google açıkladı: Bu telefonlar ve uygulamalarda güvenlik açığı bulunuyor!

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İnanılmaz ama gerçek! Yolda yürürken bulduğu taş hayatını değiştirdi!
İnanılmaz ama gerçek! Yolda yürürken bulduğu taş hayatını değiştirdi!