Google açıkladı: Bu telefonlar ve uygulamalarda güvenlik açığı bulunuyor!
Google'dan akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Şirket, güvenlik açığına sahip olan cihazları açıkladı. Listedeki cihazlara bakınca aslında sorunun genellikle fazlasıyla popüler olan telefonlarda olduğu fark edildi. Google, bu cihazlardaki sorunun giderilmesi için yeni bir güvenlik yaması yayınlanması gerektiğini belirtiyor. Peki güvenlik açığı bulunan telefonlar nelerdir? Hangi uygulamalar kişisel verileri sızdırıyor?İşte güvenlik açığı bulunan uygulamalar ve telefonlar...
Akıllı telefon kullanıcılarının karşılaşmaktan en korktuğu durum kişisel verilerin sızması... Google'dan akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Şirket, güvenlik açığına sahip olan cihazları açıkladı. Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü.