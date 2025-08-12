takvim-logo

Gönen'de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir Gönen'de süt ürünleri fabrikasında çıkan, elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı. Yangının çıkış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

author-1
DHA
Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında çıkan ve Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım'ın hayatını kaybetmesine sebep olan yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Hasanbey Mahallesi Köyaltı Sokak'ta faaliyet gösteren süt mamulleri fabrikasında, 10 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, ihbarla adrese Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 13 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan 2 su ikmal aracı, Yol Daire Başkanlığı'ndan 1 iş makinesi, BASKİ'den 2 su ikmal aracı ile 1 kepçe, Gönen Belediyesi'nden 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi, Bandırma Belediyesi'nden 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 arazöz olmak üzere toplam 25 araç sevk edildi.

Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Alevler, ekipler tarafından 4 saat sonra söndürüldü. Depo ve sevkiyat kısmında çıkarak geniş bir alana yayılan yangında, enerji akışını kesmek için içeri giren fabrikanın elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım, hayatını kaybetti.

Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika sahibi C.A. (70), D.Y. (45), E.K. (35), F.T. (39), O.T. (52), M.A.Ş. (20), M.B.E. (25) ve U.Ç. (18) isimli 8 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.Ç. isimli işçi tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

KASA VE PALETLERİN OLDUĞU ALANDA ÇIKMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yangının çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının saat 17.44'te fabrikanın depo ve sevkiyat bölümünde çıktığı görüldü.

Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Plastik kasa ve paletlerin olduğu bölümden yükselen alevlerin kısa sürede büyüdüğü görüntülere yansıdı.

Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Bir diğer görüntüde de yangını fark eden 2 işçinin fabrika içinde kontrol yaptığı, işçilerden birinin telefonla konuştuğu ve ikisinin de dışarı çıktığı görüldü.

Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Telefonla konuşan işçinin saniyeler sonra tekrar geri döndüğü, dışarı çıktıktan kısa süre sonra dumanın fabrika içine ulaştığı görüntülere yansıdı.

Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Fotoğrafta: Özcan Yıldırım

Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Fotoğrafta: Ahmet Can İzmirli

Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı
Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı
Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı
Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı
Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı
Gönen’de 2 işçinin öldüğü fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı

FOTOĞRAFLAR: AJANLAR