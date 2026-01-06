Goldman Sachs Uyardı: 2026’da Her İki İşten Çıkarmadan Biri Yapay Zeka Kaynaklı Olacak

2025'te teknoloji sektöründe yaşanan 122 bin iş kaybının 55 bininin doğrudan otomasyon kaynaklı olması bu değişimin en net kanıtı olarak görülüyor. 📉 OTOMASYON DEVRİMİ: VERİMLİLİK ARTIŞI MI YOKSA İSTİHDAM KRİZİ Mİ? Dünya genelindeki yatırımcıların ve ekonomi yönetimlerinin odağında olan Goldman Sachs raporu, 2026 yılında şirketlerin 'yapay zeka yatırımlarını finanse etmek' amacıyla personel giderlerini minimize etme stratejisine odaklanacağını ortaya koydu. 2025 yılında teknoloji dünyasında gerçekleşen 122 bin iş kaybının yaklaşık yarısının doğrudan yapay zeka entegrasyonuyla ilişkili olması, 2026'daki projeksiyonların ne kadar ciddi olduğunu kanıtlıyor. Finans Sektörü Alarm Veriyor: Morgan Stanley verilerine göre, 2030 yılına kadar sadece Avrupa bankacılık sektöründe 200 bin pozisyonun algoritmalar tarafından devralınması bekleniyor. Yatırımcı Tepkisi Değişiyor: Geçmişte maliyet düşürücü bir hamle olarak alkışlanan işten çıkarmalar, artık piyasalar tarafından 'büyüme potansiyelinin kaybı' olarak görülüyor ve hisseler ortalama %2 oranında değer kaybediyor. Riskli Pozisyonlar: İdari işler, müşteri hizmetleri ve rutin veri işleme süreçleri, otomasyonun birincil hedefi konumunda. Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi