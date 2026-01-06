Goldman Sachs Uyardı: 2026’da Her İki İşten Çıkarmadan Biri Yapay Zeka Kaynaklı Olacak

📉 OTOMASYON DEVRİMİ: VERİMLİLİK ARTIŞI MI YOKSA İSTİHDAM KRİZİ Mİ?

Dünya genelindeki yatırımcıların ve ekonomi yönetimlerinin odağında olan Goldman Sachs raporu, 2026 yılında şirketlerin "yapay zeka yatırımlarını finanse etmek" amacıyla personel giderlerini minimize etme stratejisine odaklanacağını ortaya koydu. 2025 yılında teknoloji dünyasında gerçekleşen 122 bin iş kaybının yaklaşık yarısının doğrudan yapay zeka entegrasyonuyla ilişkili olması, 2026'daki projeksiyonların ne kadar ciddi olduğunu kanıtlıyor.