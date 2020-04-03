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Gökyüzünde bir anda belirdi! Kimse ne olduğunu anlayamadı...

Dünyada her gün birbirinden gizemli birçok olay yaşanıyor. 2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen bir videoda ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman uzaylıların olduğunu iddia ettiği gizlice ele geçirilmiş fotoğrafları yayınladı. Bushman ABD'li yetkililer tarafından inkar edilen Area 51'i gördüğünü ve o bölgede uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.

03.04.2020 08:53 - Son Güncelleme: 03.04.2020 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





