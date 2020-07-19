Gökçeada’dan korkutan görüntüler! Toplu ölümler herkesi tedirgin etti

Bugün ilginç bir olayla karşılaştık ve o yüzden sizlere ulaşmak istedik. Bundan yaklaşık bir hafta 10 gün önce, Gökçeada koylarında motosikletle gezinirken böyle bir görüntüyle karşılaştım. Yüzlerce, binlerce ölü uğur böceği gördük. Aralarında canlılar da vardı ama dalgaların kenara attığını gördük. Daha önce Gökçeada, Bozcaada ve diğer adalarda da çok bulundum ama ilk defa böyle bir şey görüyorum. İlgimi çekti ve paylaşmak istedim. Umarım uzmanlar bununla ilgili bir açıklama yapar ve kötü bir şey yoktur" dedi.