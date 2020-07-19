Gökçeada’dan korkutan görüntüler! Toplu ölümler herkesi tedirgin etti
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde toplu uğur böceği ölümleri, görenleri tedirgin etti. Uzmanlar yaşanan uğur böcekleri ölümleriyle ilgili, zararlı haşerelerin engellenmesi için pestisitin fazla kullanılması ya da artan uğur böceği popülasyonunun artmasından kaynaklı olduklarını belirtiyor.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde toplu uğur böceği ölümleri, görenleri tedirgin etti. Uzmanlar yaşanan uğur böcekleri ölümleriyle ilgili, zararlı haşerelerin engellenmesi için pestisitin fazla kullanılması ya da artan uğur böceği popülasyonunun artmasından kaynaklı olduklarını belirtiyor. Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm merkezlerinden biri olan ve dünyanın ilk ve tek sakin adası (Cittaslow) olan Gökçeada'da geçtiğimiz günlerde görülen toplu uğur böceği ölümleri, görenleri tedirgin etti.
"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"
Yaklaşık 20 yıldır Çanakkale'de yaşayan ve Gökçeada'nın Dereköy Marmaros mevkiinde geçtiğimiz hafta tatile giden Burak Çiftci, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Çiftci, "Çanakkale ve çevresinde kamplar yapıyorum.
Bugün ilginç bir olayla karşılaştık ve o yüzden sizlere ulaşmak istedik. Bundan yaklaşık bir hafta 10 gün önce, Gökçeada koylarında motosikletle gezinirken böyle bir görüntüyle karşılaştım. Yüzlerce, binlerce ölü uğur böceği gördük. Aralarında canlılar da vardı ama dalgaların kenara attığını gördük. Daha önce Gökçeada, Bozcaada ve diğer adalarda da çok bulundum ama ilk defa böyle bir şey görüyorum. İlgimi çekti ve paylaşmak istedim. Umarım uzmanlar bununla ilgili bir açıklama yapar ve kötü bir şey yoktur" dedi.
"ÜRKÜTÜCÜ BİR GÖRÜNTÜ"
Yüzlerce ölü uğur böceğinin kendisini ürküttüğünü de sözlerine ekleyen Çiftci, "Uğur böceği yapısı gereği kırmızı bir hayvan, denizin üstünde ve mavi bir dokuda çok ürkütücü görünüyordu. Ölü olmaları da çok kötü, aralarında canlılar da vardı. Kötü hissettirdi açıkçası. Kimse de fark etmemiş herhalde.
Biz birkaç görüntü çekebildik. Umarım kötü bir şey yoktur" diye konuştu. Entomoloji alanında böceklerle ilgili çalışmalar yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Kasap, uğur böceklerinin ölümüyle ilgili iki farklı konuyu ele aldı. İlk olarak tarım alanlarında kullanılan pestisitin çok fazla kullanımdan kaynaklı bir ölüm olabileceğini belirten Kasap, ikinci faktör olarak da uğur böceklerinin popülasyonunun artmasından kaynaklı yiyecek bulamamaları ve bu nedenle ölebilecekleri yönünde.