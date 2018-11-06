Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

Fazla kilolalardan kurtulmanın yollarından biri de metabolizmanızı hızlandırmaktan geçiyor. Hızlı metabolizma zayıf kalmanın anahtarı gibi görülürken, yapılan çalışmalar bazı besinlerin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, metabolizmayı hızlandıran besinleri anlatırken kilo vermeye giden yolda bazı ipuçları verdi.