Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, metabolizmayı hızlandıran besinleri anlatırken kilo vermeye giden yolda bazı ipuçları verdi.

6 Kasım 2018 Salı, 18:27:03 Güncelleme: 18:29:50
Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!
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Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

Kışın metabolizmanız iyice yavaşlıyor. Yavaşlayan metabolizmayla birlikte hareketsizlik de istenmeyen kilolara neden oluyor. Böylece göbekte ve kalçada yağlanmalar başlıyor.

Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!
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Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

Fazla kilolalardan kurtulmanın yollarından biri de metabolizmanızı hızlandırmaktan geçiyor. Hızlı metabolizma zayıf kalmanın anahtarı gibi görülürken, yapılan çalışmalar bazı besinlerin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, metabolizmayı hızlandıran besinleri anlatırken kilo vermeye giden yolda bazı ipuçları verdi.

Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!
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Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

METABOLİZMA HIZLANDIRICI BESİNLER

Zencefil: Metabolizmayı hızlandıran zencefil, yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilir. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmayıp metabolizma hızını yükseltebiliyor.

Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!
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Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

Acı biber: Acı bibere acılığını veren kapsaisin vücut sıcaklığını yükselterek iştahın frenlenmesine ve tokluğun uzamasına, metabolizmayı hızlandırarak, yakılan kaloriyi artırmaya yardımcı oluyor.

Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!
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Göbek eritmek isteyenler bu besinleri tüketsin!

Sirke: Sirke ilave edilen yemekler vücutta karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekerinin ani dalgalanmalarının önlenmesine yardımcı oluyor. Besinlerin mideye geçişini yavaşlatarak uzun süre tok kalmayı sağlıyor.

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