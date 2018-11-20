Gerçek olmadığı ortaya çıkan fotoğraf kareleri

İşte gerçek olmadığı yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflar...
20 Kasım 2018 Salı, 22:22:46
Güncelleme: 22:35:13
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Son derece ürkütücü bu fotoğraf uzun süre internette 'Sovyetler Birliği döneminde bir akıl hastanesinde duvarlara tırmanma takıntısı olan kızlar' şeklinde servis edilmişti. Gerçekte fotoğraf, dans dersi sırasında zıplayan dansçı kızları gösteriyor.
Santa Monika'da kıyıya vurduğu iddia edilen görüntüdeki canlı aslında fotoğraf düzenleme programlarıyla defalarca büyütüldü. Yine de bu büyüklükte bir canlı daha önce İspanya kıyılarında bulunmuştu.
Farklı zamanlarda ve farklı yerlerde kaydedilen bu kareler, bir fotoğrafçı tarafından bir araya getirilmiş ve büyük ilgi görmüştü.
Bu İngiliz mastif cinsi köpek, fotoğraf programlarıyla olduğundan çok daha fazla büyütülerek internette dolaşıma sokuldu.
Eskiden Amerika'da postalar elden verilirdi fakat bu karedeki postacının çantasındaki bebek sadece komedi amaçlı ve kurmaca.