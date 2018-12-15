Gerçeği öğrenince şaşıracaksınız!

İlk kez duyacağınız bu ilginç bilgiler sizleri çok şaşırtacak!

15 Aralık 2018 Cumartesi, 21:32:04 Güncelleme: 21:45:35
Gerçeği öğrenince şaşıracaksınız!

Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Gerçeği öğrenince şaşıracaksınız!

Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir...

Gerçeği öğrenince şaşıracaksınız!

Ancak bu minik delik, bilgisayaranızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı...

Gerçeği öğrenince şaşıracaksınız!

Tıpkı bisiklet kilitleri gibi, bilgisayarınızı da bu kensington lock denilen kilitler sayesinde koruyabilirsiniz.

Gerçeği öğrenince şaşıracaksınız!

Hong Kong'da ve Çin'de bazı gökdelenler devasa delikler barındırıyor. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Şaşırtan ev! 2 saatte yapılıyor, 300 yıl dayanıyor...
Şaşırtan ev! 2 saatte yapılıyor, 300 yıl dayanıyor...