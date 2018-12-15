Gerçeği öğrenince şaşıracaksınız!

İlk kez duyacağınız bu ilginç bilgiler sizleri çok şaşırtacak! Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir... Ancak bu minik delik, bilgisayaranızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı... Tıpkı bisiklet kilitleri gibi, bilgisayarınızı da bu kensington lock denilen kilitler sayesinde koruyabilirsiniz. Hong Kong'da ve Çin'de bazı gökdelenler devasa delikler barındırıyor. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu deliklere 'ejderha kapısı' deniyor. İnanışa göre, bu kapıların ejderhaların dağlardan suya doğru uçmalarına izin veren geçitler olduğu düşünülüyor. Ve bu düşünce Feng Şui'den kaynaklanıyor. Feng Şui, 'rüzgâr' ve 'su' anlamına gelen ve doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisi.