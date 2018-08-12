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Gençlerin yeni hastalığı ve itirafları

Sosyal medya hayatımızda giderek daha fazla yer tutuyor. Yeni çağ ile birlikte hayatımıza yeni terimler de giriyor. Mesela 'stalklamak' yani gizlice takip etmek. Gencinden orta yaş sınıfındaki insanlara kadar yayılıyor bu hastalık. İşte çağın yeni hastalığı 'stalklamak'. Nedir bu stalklamak? Eski sevgiliye, hoşlanılan insana ya da sevmediğimiz birilerinin sosyal medya hesaplarına gizlice bakmak diyebiliriz. Eğer takip edilen profiller dışarıya kapalı ise sahte bir hesap alıp, takip etmeye kadar gidiyor iş. Anlayacağınız oldukça zahmetli ancak çoğu insanın yakalandığı bir hastalık. Ancak bu kadarla bitmiyor. Gelin konunun detayına inelim, bakalım siz de yakalandınız mı çağın hastalığına...

12 Ağustos 2018 Pazar, 13:00:10 Güncelleme: 13:46:27
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Gençlerin yeni hastalığı ve bahaneleri

Bakın bir "stalker" olarak, başkalarını gizlice takip edenler ne gibi itiraflarda bulunuyorlar:

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Gençlerin yeni hastalığı ve bahaneleri


Hayatımın daha iyi olduğunu anlamak için sosyal medyada düşmanlarımı gizlice takip ederim.

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Gençlerin yeni hastalığı ve bahaneleri


Eski kocamın Facebook hesabındaki fotoğrafları beğenen her kadına gizlice bakarım.

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Gençlerin yeni hastalığı ve bahaneleri


Onun Twitter'ına her gün defalarca gizlice bakarım. Bununla kalmam onun arkadaşlarına ve ailesine de bakarım.

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Gençlerin yeni hastalığı ve bahaneleri


Birbirimizi takip etmiyoruz ama onun sayfasına her gün gizlice bakıyorum, bize ait bir şey yazmış mıdır diye. Bu garip mi?

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