Gençlerin yeni hastalığı ve itirafları
Sosyal medya hayatımızda giderek daha fazla yer tutuyor. Yeni çağ ile birlikte hayatımıza yeni terimler de giriyor. Mesela 'stalklamak' yani gizlice takip etmek. Gencinden orta yaş sınıfındaki insanlara kadar yayılıyor bu hastalık. İşte çağın yeni hastalığı 'stalklamak'. Nedir bu stalklamak? Eski sevgiliye, hoşlanılan insana ya da sevmediğimiz birilerinin sosyal medya hesaplarına gizlice bakmak diyebiliriz. Eğer takip edilen profiller dışarıya kapalı ise sahte bir hesap alıp, takip etmeye kadar gidiyor iş. Anlayacağınız oldukça zahmetli ancak çoğu insanın yakalandığı bir hastalık. Ancak bu kadarla bitmiyor. Gelin konunun detayına inelim, bakalım siz de yakalandınız mı çağın hastalığına...
12 Ağustos 2018 Pazar, 13:00:10 Güncelleme: 13:46:27
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