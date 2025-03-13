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Gençlere ne oluyor? Halı saha maçında fenalaşan 2 genç hayatını kaybetti

İstanbul'da iki ayrı halı saha maçı sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan (20) ve Hasan Yalavaç (17) kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

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takvim.com.tr
Gençlere ne oluyor? Halı saha maçında fenalaşan 2 genç hayatını kaybetti

İstanbul'da iki ayrı halı saha maçı sırasında fenalaşan iki genç hayatını kaybetti.

Gençlere ne oluyor? Halı saha maçında fenalaşan 2 genç hayatını kaybetti

ANİDEN YERE YIĞILDI

Olay, 27 Şubat saat 23.00 sıralarında Bakırköy, Kartaltepe Mahallesinde bulunan halı sahada meydana geldi. Berat Yelkenbasan, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Halı sahada maç oynadığı esnada fenalaşan genç hayatını kaybetti

Gençlere ne oluyor? Halı saha maçında fenalaşan 2 genç hayatını kaybetti

Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Berat Yelkenbasan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gençlere ne oluyor? Halı saha maçında fenalaşan 2 genç hayatını kaybetti

BİR ÖLÜM DE SANCAKTEPE'DE

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 13 Mart'ta arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü. Yalavaç'ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları yardımına koşarak durumunu kontrol ettikten sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Gençlere ne oluyor? Halı saha maçında fenalaşan 2 genç hayatını kaybetti

İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yalavaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 hafta arayla yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Halı sahada ölüm kamerada!

Gençlere ne oluyor? Halı saha maçında fenalaşan 2 genç hayatını kaybetti
Gençlere ne oluyor? Halı saha maçında fenalaşan 2 genç hayatını kaybetti
Gençlere ne oluyor? Halı saha maçında fenalaşan 2 genç hayatını kaybetti