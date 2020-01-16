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Genç kızların çektiği bu fotoğraf tüyler ürpertti! Bu fotoğraf sonrasında kabusu yaşadılar! Bakın neler yaşandı!

Genç kızların çektiği bu fotoğraf tüyler ürpertti! Bu fotoğraf sonrasında kabusu yaşadılar! Bakın neler yaşandı! Dünya'da, yeryüzünde veya gökyüzünde meydana gelen tuhaf olayların objektiflere takılan muhteşem görüntüleri. İlginç ve sıra dışı bir şekilde gerçekleşen bu olaylar oldukça ilgi çekiyor. Dünyada yaşanan kimi gelişmeler oldukça garip bir hal alıyor. Bilm insanlarının açıklayamadığı ve akıl sır erdirilemeyen olayları takvim.com.tr'de sizler için araştırdık. 3 kafadarın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar...

16.01.2020 13:34 - Son Güncelleme: 16.01.2020 13:34
Bu fotoğraf sonrasında kabusu yaşadılar! Genç kızların çektiği bu fotoğraf tüyler ürpertti

Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf bilim adamlarını şaşkınlığa uğrattı. Bu bağlamda bu resim hızlıca yayıldı ve insanların kafalarında soru işaretleri oluşturdu. Bu kızların fotoğrafı bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor... 3 kafadarın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar... Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.

İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

Bu fotoğraf sonrasında kabusu yaşadılar! Genç kızların çektiği bu fotoğraf tüyler ürpertti

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

Bu fotoğraf sonrasında kabusu yaşadılar! Genç kızların çektiği bu fotoğraf tüyler ürpertti

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Bu fotoğraf sonrasında kabusu yaşadılar! Genç kızların çektiği bu fotoğraf tüyler ürpertti

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

Bu fotoğraf sonrasında kabusu yaşadılar! Genç kızların çektiği bu fotoğraf tüyler ürpertti

Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.

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