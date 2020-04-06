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Genç kadının balık avlama yöntemini milyonlarca kişi izledi! Daha önce böylesini görmediniz

Balık avlamak bazıları için ekmek kapısı iken bazıları için ise adeta vazgeçilmez bir hobi. Balık avlamak için birbirinden farklı yöntemler var. Kimi basit bir olta ile avlarken kimi ise daha fazla araç kullanarak avdaki şansını yükseltmek ister. Fakat birazdan göreceğiniz karelerde bir genç kadın öyle taktikler kullanıyor ki ağızları açık bırakacak cinsten. İlkel malzemelerle hayatta kalma macerasına atılan genç kadın, eliyle balık tutmak için kolları sıvadı. Eliyle balık yakalayan bu kadına çok şaşıracaksınız... İşte birbirinden ilginç balık yakalama taktikleri...

06.04.2020 17:21 - Son Güncelleme: 06.04.2020 17:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





