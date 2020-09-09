Haberler Galeri Yaşam Genç adamın kafasındaki şişlik herkesi şoke etti! İçinden öyle şeyler çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı...

Genç adamın kafasındaki şişlik herkesi şoke etti! İçinden öyle şeyler çıktı ki doktorlar bile şaştı kaldı...

Kafanızda bir şişlik oluşsa yapardınız? Muhtemelen başınızı bir yere çarptığınızı düşünüp derhal bir doktora giderdiniz... Kafasında şişlik oluşan ve başı ağrıyan bu genç adam da bunu yaptı. Ama sonu beklediğinden biraz farklı oldu... Genç adamın kafasında oluşan şişlik görenleri şoke etti. İşte sosyal medyada izlenme rekoru kıran o anlar...

09.09.2020 22:53 - Son Güncelleme: 09.09.2020 22:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





