Genç adamın doğada yaptığına bakın!
'Primitive Technology' isimli blog sayfasının sahibi mangal kömürünün nasıl elde edilebileceği ve daha birçok ilkel teknoloji ürünü hakkında bize bilgiler veriyor. Ünlü blogger'ın mangal kömürünü nasıl elde etmeye çalıştığını bize resimlerle anlatıyor.
23 Aralık 2018 Pazar, 21:38:57
Güncelleme: 21:40:47
'Primitive Technology' isimli blog sayfasının sahibi mangal kömürünün nasıl elde edilebileceği ve daha birçok ilkel teknoloji ürünü hakkında bize bilgiler veriyor. Ünlü blogger'ın mangal kömürünü nasıl elde etmeye çalıştığını bize resimlerle anlatıyor.
İşte aşama aşama genç Youtuber'ın yaptığı işlemler...
Mangal kömürü elde etmek için öncelikle aynı boyutlardaki odunları konik bir şekilde dizen yaratıcı adam, daha sonra odunların etrafını çamurla çevreliyor.