Genç adamın doğada yaptığına bakın!

'Primitive Technology' isimli blog sayfasının sahibi mangal kömürünün nasıl elde edilebileceği ve daha birçok ilkel teknoloji ürünü hakkında bize bilgiler veriyor. Ünlü blogger'ın mangal kömürünü nasıl elde etmeye çalıştığını bize resimlerle anlatıyor.

23 Aralık 2018 Pazar, 21:38:57 Güncelleme: 21:40:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





