Gemilerin karadan yürütüldüğü, çağ kapatıp çağ açan zafer: 1453 İstanbul'un Fethi

İstanbul sadece Osmanlı değil dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şehirdi her zaman. Milattan önceki dönemlerden beri birçok kez denendi; ama, yalnız 21 yaşındaki komutanı Fatih Sultan Mehmet ile birlikte Osmanlı Devleti ulaşabildi bu hayale.