Gemilerin karadan yürütüldüğü, çağ kapatıp çağ açan zafer: 1453 İstanbul'un Fethi
Çağ kapatıp, yenir bir çağı açan tarihi bir zafer, 29 Mayıs 1453, İstanbul'un Fethi... 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda Osmanlı ordusu o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi. Ve bugün İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlanıyor. Peki İstanbul nasıl fethedildi? 29 Mayıs 1453'te neler yaşandı? Sonrasında neler oldu?
29.05.2020 10:48
- Son Güncelleme: 29.05.2020 10:48
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