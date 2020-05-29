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Gemilerin karadan yürütüldüğü, çağ kapatıp çağ açan zafer: 1453 İstanbul'un Fethi

Çağ kapatıp, yenir bir çağı açan tarihi bir zafer, 29 Mayıs 1453, İstanbul'un Fethi... 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda Osmanlı ordusu o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi. Ve bugün İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlanıyor. Peki İstanbul nasıl fethedildi? 29 Mayıs 1453'te neler yaşandı? Sonrasında neler oldu?

29.05.2020 10:48 - Son Güncelleme: 29.05.2020 10:48
Gemilerin karadan yürütüldüğü, çağ kapatıp çağ açan zafer: 1453 İstanbul'un Fethi

İstanbul, 29 Mayıs 1453'te Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildi. Vatandaşlar bu önemli günün yıl dönümünde İstanbul'un fethinin tarihini araştırmaya başladı. Peki 29 Mayıs 1453'te neler yaşandı? İstanbul nasıl fethedildi?

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Gemilerin karadan yürütüldüğü, çağ kapatıp çağ açan zafer: 1453 İstanbul'un Fethi

İstanbul sadece Osmanlı değil dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şehirdi her zaman. Milattan önceki dönemlerden beri birçok kez denendi; ama, yalnız 21 yaşındaki komutanı Fatih Sultan Mehmet ile birlikte Osmanlı Devleti ulaşabildi bu hayale.

Gemilerin karadan yürütüldüğü, çağ kapatıp çağ açan zafer: 1453 İstanbul'un Fethi

Bir çağı kapatıp başka bir çağı açan ve diğerlerinin aksine başarıyla sonuçlanan kuşatma 29 Mayıs'ta yapıldı. Neydi İstanbul'un fethinin sırrı?

Gemilerin karadan yürütüldüğü, çağ kapatıp çağ açan zafer: 1453 İstanbul'un Fethi

SURLARI YIKAN TOPLARIN PLANINI 'FATİH' BİZZAT HAZIRLADI

1453 yılı 23 Mart'ta ordusuyla Edirne'den hareket eden Sultan II. Mehmet, İstanbul surlarını yıkacak büyüklükteki topların planını bizzat kendisi hazırlayarak, o zamana kadar yapılan toplardan çok daha büyük toplar döktürdü.

Gemilerin karadan yürütüldüğü, çağ kapatıp çağ açan zafer: 1453 İstanbul'un Fethi

Balistik hesaplarını bizzat kendisinin yaptığı, yaklaşık 17 ton bakır kullanılarak dökülen ve 1,5 ton ağırlığındaki mermileri 1000 metre uzağa atabilen toplara "Şahi" adı veriliyordu.

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