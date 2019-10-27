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Gardırop Fuat'ı canlandıran Ünal Gürel ile ilgili o detayı kimse bilmiyor! Bakın nereli çıktı...

Yeşilçam'ın usta ismi Ünal Gürel birçok filmde karşımıza efsane karakterlerle çıktı. Özellikle Sakar Şakir filmindeki Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan usta isim Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. nutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat, Karbonat Erol rolleriyle tanıdığımız Ünal Gürel yıllar sonra gündeme geldi. Bakın Yeşilçam'ın usta ismi Ünal Gürel nereli çıktı! İşte Ünal Gürel'in hayatı...

27.10.2019 23:15 - Son Güncelleme: 27.10.2019 23:20
Gardırop Fuat'ı canlandıran Osman Gürel ile ilgili o detayı kimse bilmiyor! Bakın nereli çıktı...

Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam saldı.

Gardırop Fuat'ı canlandıran Osman Gürel ile ilgili o detayı kimse bilmiyor! Bakın nereli çıktı...

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.

Gardırop Fuat'ı canlandıran Osman Gürel ile ilgili o detayı kimse bilmiyor! Bakın nereli çıktı...

Hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel özellikle Gardırop Fuat rolüyle dikkat çekmişti.

Gardırop Fuat'ı canlandıran Osman Gürel ile ilgili o detayı kimse bilmiyor! Bakın nereli çıktı...

Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi.

Gardırop Fuat'ı canlandıran Osman Gürel ile ilgili o detayı kimse bilmiyor! Bakın nereli çıktı...

Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.

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