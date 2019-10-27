Gardırop Fuat'ı canlandıran Ünal Gürel ile ilgili o detayı kimse bilmiyor! Bakın nereli çıktı...
Yeşilçam'ın usta ismi Ünal Gürel birçok filmde karşımıza efsane karakterlerle çıktı. Özellikle Sakar Şakir filmindeki Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan usta isim Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. nutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat, Karbonat Erol rolleriyle tanıdığımız Ünal Gürel yıllar sonra gündeme geldi. Bakın Yeşilçam'ın usta ismi Ünal Gürel nereli çıktı! İşte Ünal Gürel'in hayatı...
27.10.2019 23:15
- Son Güncelleme: 27.10.2019 23:20
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