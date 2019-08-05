Fransız kahin Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan dondurdu! Depremler, savaşlar...
Baba Vanga, Shipton Ana ve Nostradamus'un isimlerini duymayan yoktur. Bu kahinler birçok olayı bilmesiyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle Bulgar kahin Baba Vanga sık sık anılan isimlerden birisi. Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus'un 2019 yılı hakkındaki ilgili kehanetleri birçok kişiyi korkuttu. Bugüne kadar birçok kehaneti gerçekleşen Nostradamus'un Türkiye ile ilgili bulunduğu kehanet kan donduracak cinsten. Peki, Nostradamus'un kehanetleri nelerdir? İşte Nostradamus'un kehanetleri...
Kahin denince akla ilk gelen isim o 'Nostradamus'. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan Nostradamus'un birçok kehanetinin gerçekleştiği biliniyor.
YENİDEN OKUNUYOR
Ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı. Nostradamus'un kitabında 2019 ve Türkiye için korkutan kehanetler var. İşte Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetlerinden bazıları...
Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak
Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.