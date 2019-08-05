Fransız kahin Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan dondurdu! Depremler, savaşlar...

Baba Vanga, Shipton Ana ve Nostradamus'un isimlerini duymayan yoktur. Bu kahinler birçok olayı bilmesiyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle Bulgar kahin Baba Vanga sık sık anılan isimlerden birisi. Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus'un 2019 yılı hakkındaki ilgili kehanetleri birçok kişiyi korkuttu. Bugüne kadar birçok kehaneti gerçekleşen Nostradamus'un Türkiye ile ilgili bulunduğu kehanet kan donduracak cinsten. Peki, Nostradamus'un kehanetleri nelerdir? İşte Nostradamus'un kehanetleri...

05.08.2019 21:53 - Son Güncelleme: 05.08.2019 22:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





