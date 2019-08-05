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Fransız kahin Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan dondurdu! Depremler, savaşlar...

Baba Vanga, Shipton Ana ve Nostradamus'un isimlerini duymayan yoktur. Bu kahinler birçok olayı bilmesiyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle Bulgar kahin Baba Vanga sık sık anılan isimlerden birisi. Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus'un 2019 yılı hakkındaki ilgili kehanetleri birçok kişiyi korkuttu. Bugüne kadar birçok kehaneti gerçekleşen Nostradamus'un Türkiye ile ilgili bulunduğu kehanet kan donduracak cinsten. Peki, Nostradamus'un kehanetleri nelerdir? İşte Nostradamus'un kehanetleri...

05.08.2019 21:53 - Son Güncelleme: 05.08.2019 22:14
Fransız kahin Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan dondurdu! Depremler, savaşlar...

Kahin denince akla ilk gelen isim o 'Nostradamus'. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan Nostradamus'un birçok kehanetinin gerçekleştiği biliniyor.

YENİDEN OKUNUYOR
Ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı. Nostradamus'un kitabında 2019 ve Türkiye için korkutan kehanetler var. İşte Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetlerinden bazıları...

Fransız kahin Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan dondurdu! Depremler, savaşlar...

Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak
Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.

Fransız kahin Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan dondurdu! Depremler, savaşlar...

Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem kehameti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak.

Fransız kahin Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan dondurdu! Depremler, savaşlar...

Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un kehaneti henüz gerçekleşmedi yakın bir gelecekte bir deprem olacak.

Fransız kahin Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan dondurdu! Depremler, savaşlar...

KEHANETLER DEPREMLE SINIRLI DEĞİL
Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin olan Nostradamus'un Türkiye kehanetleri depremle de sınırlı değil.

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