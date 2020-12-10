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Fit bir vücuda sahip olmak isteyenler müjde! Şimdi hem tıka basa yiyip hem de zayıflama zamanı! İşte o besinler...

Fit bir vücuda sahip olmak isteyenlere müjdeli haber. Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı... Herkes fit bir vücuda sahip olmak isterken kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir diye merak ediyoruz. Yiyecekler arasında kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz dahi size kilo aldırmayacak o mucize besinler...

10.12.2020 22:34 - Son Güncelleme: 10.12.2020 23:18
Fit bir vücuda sahip olmak isteyenler müjde! Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı...

Fit bir vücuda sahip olmak isteyenlere müjdeli haber. Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı... Herkes fit bir vücuda sahip olmak isterken kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir diye merak ediyoruz. Yiyecekler arasında kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler?

İşte çatlayana kadar yeseniz dahi size kilo aldırmayacak o mucize besinler...

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Fit bir vücuda sahip olmak isteyenler müjde! Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı...

Baklagiller: Yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk sürecini uzatan besinlerdir. Ayrıca dirençli nişasta olarak adlandırılan bir karbonhidrat türünü içerir. Bu sayede kilo kaybı açısından yararlı olabilir.

Fit bir vücuda sahip olmak isteyenler müjde! Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı...

Mercimek, kuru fasulye, barbunya ve nohut, bu grup içerisinde yer almaktadır. Baklagillerin pişirilme sürecinde az miktarda yağ kullanılması önemlidir.

Fit bir vücuda sahip olmak isteyenler müjde! Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı...

Peynir: Süt ürünleri, protein açısından zengin besinlerdir. Ayrıca içerdikleri kalsiyum minerali zayıflamayı destekler. Bu ürünlerden olan peynir; süt ve yoğurta göre çok daha az karbonhidrat ve kalori içerirken, daha fazla protein bulundurur.

Fit bir vücuda sahip olmak isteyenler müjde! Şimdi hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflama zamanı...

Lor peyniri, çökelek gibi peynir türleri diğerlerine oranla daha az kalorili ve doyurucu oldukları için zayıflamaya yardımcı besinlerdendir.

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