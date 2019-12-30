Fatih Sultan Mehmet o gerçeği herkesten sır gibi sakladı! Saklıyordu çünkü...

600 yıl boyunca dünyanın bir çok yerine hükmeden Osmanlı Devleti'ni yöneten Osmanlı Padişahları'nı, genellikle tarih kitaplarından tanıdığımız yüzleri ile biliriz. Fakat onların özel bir hayatı olduğu pek aklımıza gelmez. Oysa Osmanlı Padişahları'nın oldukça ilginç kişisel özellikleri bulunmakta ve bunlar pek fazla bilinmiyor. Özellikle Fatih Sultan Mehmet hakkındaki ilginç bilgilere çok şaşıracaksınız. İşte Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı o sır gibi gerçek...

OSMAN GAZİ

-Ayakta dururken elleri dizlerini geçerdi. Bu tariften ya bacaklarının kısa ya da ellerinin normalden uzun olduğunu anlıyoruz ki,bu vücut yapısı Halife Abdülmecit'e kadar 600 küsür yıl boyunca yaşamıştır.

-Yemek sırasında değil ama yemekten önce müzik dinlerdi.



-Bazı kaynaklar onun pehlivanlık yaptığını ve gayet sağlam bir silahşor olduğunu yazar.