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Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u böyle fethetti! İşte çağ açıp çağ kapatan o zafer...

İstanbul, 6 Nisan-29 Mayıs 1453 tarihleri arasında Osmanlı Devleti'nin kuşatması sonucunda Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi. İşte İstanbul'un Fethi'nin 566. yılında fethe dair merak edilenler...

28.05.2019 22:03 - Son Güncelleme: 28.05.2019 22:03
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u böyle fethetti! İşte çağ açıp çağ kapatan zafer...

Milattan önceki dönemlerden beri birçok kez denendi; ama bu hayale 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet ulaşabildi. Bir çağı kapatıp başka bir çağı açan ve diğerlerinin aksine başarıyla sonuçlanan kuşatma 29 Mayıs'ta yapıldı. Peki, bu fetih tarihi ne yönde değiştirdi? İşte bütün yönleriyle İstanbul'un Fethi...

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u böyle fethetti! İşte çağ açıp çağ kapatan zafer...

SURLARI YIKAN TOPLARIN PLANINI 'FATİH' BİZZAT HAZIRLADI

1453 yılı 23 Mart'ta ordusuyla Edirne'den hareket eden Sultan II. Mehmet, İstanbul surlarını yıkacak büyüklükteki topların planını bizzat kendisi hazırlayarak, o zamana kadar yapılan toplardan çok daha büyük toplar döktürdü.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u böyle fethetti! İşte çağ açıp çağ kapatan zafer...

Büyük dahinin balistik hesaplarını bizzat kendisinin yaptığı, yaklaşık 17 ton bakır kullanılarak dökülen ve 1,5 ton ağırlığındaki mermileri 1000 metre uzağa atabilen toplara "Şahi" adı veriliyordu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u böyle fethetti! İşte çağ açıp çağ kapatan zafer...

Fetih için kapsamlı bir plan yapan Sultan II. Mehmet, Bizans`a denizden gelebilecek yardımı önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli hisarını yaptırdı.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u böyle fethetti! İşte çağ açıp çağ kapatan zafer...

Bizans'a Balkanlardan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı birlikleri gönderdi.

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