Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u böyle fethetti! İşte çağ açıp çağ kapatan o zafer...
İstanbul, 6 Nisan-29 Mayıs 1453 tarihleri arasında Osmanlı Devleti'nin kuşatması sonucunda Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi. İşte İstanbul'un Fethi'nin 566. yılında fethe dair merak edilenler...
28.05.2019 22:03
- Son Güncelleme: 28.05.2019 22:03
Milattan önceki dönemlerden beri birçok kez denendi; ama bu hayale 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet ulaşabildi. Bir çağı kapatıp başka bir çağı açan ve diğerlerinin aksine başarıyla sonuçlanan kuşatma 29 Mayıs'ta yapıldı. Peki, bu fetih tarihi ne yönde değiştirdi? İşte bütün yönleriyle İstanbul'un Fethi...
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