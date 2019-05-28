Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u böyle fethetti! İşte çağ açıp çağ kapatan o zafer...

Milattan önceki dönemlerden beri birçok kez denendi; ama bu hayale 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet ulaşabildi. Bir çağı kapatıp başka bir çağı açan ve diğerlerinin aksine başarıyla sonuçlanan kuşatma 29 Mayıs'ta yapıldı. Peki, bu fetih tarihi ne yönde değiştirdi? İşte bütün yönleriyle İstanbul'un Fethi...