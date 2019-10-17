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Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. Bu doğrultuda 36 padişahın portresini yaptı. Rezan Hemma-Tirad'ın yaptığı portreler ile bildiğimiz Osmanlı padişahlarının arasında oldukça fark var. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Fatih Sultan Mehmed'in görüntüsü oldu. İşte Reza Hemma Tirad'in gözünden Osmanlı padişahları.

17.10.2019 07:23 - Son Güncelleme: 17.10.2019 07:24
Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Yavuz Sultan Selim

Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Osman Gazi

Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Kanuni Sultan Süleyman

Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Fatih Sultan Mehmet

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