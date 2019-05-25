Fatih Sultan Mehmed'in herkesten sakladığı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı (Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri)

Osmanlı Devleti ve Osmanlı Padişahları denince akıllarımıza büyük ihtimalle her daim savaşlarda ordularının başında olan, savaşan insanlar gelir. Özel hayatları, ilgi alanları veya fobileri genellikle pek bilinmeyen Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri sizi çok şaşırtacak.

OSMAN GAZİ

-Ayakta dururken elleri dizlerini geçerdi. Bu tariften ya bacaklarının kısa ya da ellerinin normalden uzun olduğunu anlıyoruz ki,bu vücut yapısı Halife Abdülmecit'e kadar 600 küsür yıl boyunca yaşamıştır.

-Yemek sırasında değil ama yemekten önce müzik dinlerdi.



-Bazı kaynaklar onun pehlivanlık yaptığını ve gayet sağlam bir silahşor olduğunu yazar.