Fatih Sultan Mehmed'in gerçek resmi şoke etti (Osmanlı padişahlarının resimleri)

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. Bu doğrultuda 36 padişahın portresini yaptı. Rezan Hemma-Tirad'ın yaptığı portreler ile bildiğimiz Osmanlı padişahlarının arasında oldukça fark var. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Fatih Sultan Mehmed'in görüntüsü oldu. İşte Reza Hemma Tirad'in gözünden Osmanlı padişahları.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 09:07:56 Güncelleme: 09:27:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





