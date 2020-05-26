Haberler Galeri Yaşam Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki bu gerçekler şoke etti! Osmanlı'nın...

Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki bu gerçekler şoke etti! Osmanlı'nın...

Kimisi 3-4 saatten fazla uyumazdı, kimisi bir giydiğini bir daha giymezdi, kimisi ise daima tek başına yemeklerini yerdi. Tarihin tam 600 yılına damgasını vuran Osmanlı İmparatorluğu, var olduğu dönem boyunca 36 padişah tarafından yönetilmiştir. Bu da 36 farklı karakter demek. Fatih Sultan Mehmed'den Kanuni Sultan Süleyman'a, Yavuz Sultan Selim'den Sultan Abdülhamid'e Osmanlı Devleti padişahlarının birbirinden ilginç huyları sizi çok şaşırtacak. Karşınızda, Osmanlı Devleti'nin görkemli padişahlarının bir garip huyları...

26.05.2020 13:01 - Son Güncelleme: 26.05.2020 13:01
Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki bu gerçekler şoke etti! Osmanlı'nın...

Aralarında gerçek bir silahşör olan da var, bestekar da! Kimi koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciyken, kiminin aklı fikri para basmaktaydı. İşte Cihan Devleti Osmanlı'nın ilginç huylarıyla şaşırtan 20 görkemli padişahı.

IV. Murad koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki bu gerçekler şoke etti! Osmanlı'nın...

IV. Mehmed ise bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir.

Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki bu gerçekler şoke etti! Osmanlı'nın...

Yüz kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi, zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki bu gerçekler şoke etti! Osmanlı'nın...

Tam bir "Bay Evet" olan III.Murad'ın ağzından neredeyse hiç "Hayır" sözü çıkmazdı.

Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki bu gerçekler şoke etti! Osmanlı'nın...

Çağının en şık giyinenlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman, görünümüne önem verirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çilek deneyi doğru mu, gerçek mi? Çileğin içinden çıkan böceklerin videosu şoke etti
Çilek deneyi doğru mu, gerçek mi? Çileğin içinden çıkan böceklerin videosu şoke etti