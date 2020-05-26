Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki bu gerçekler şoke etti! Osmanlı'nın...
Kimisi 3-4 saatten fazla uyumazdı, kimisi bir giydiğini bir daha giymezdi, kimisi ise daima tek başına yemeklerini yerdi. Tarihin tam 600 yılına damgasını vuran Osmanlı İmparatorluğu, var olduğu dönem boyunca 36 padişah tarafından yönetilmiştir. Bu da 36 farklı karakter demek. Fatih Sultan Mehmed'den Kanuni Sultan Süleyman'a, Yavuz Sultan Selim'den Sultan Abdülhamid'e Osmanlı Devleti padişahlarının birbirinden ilginç huyları sizi çok şaşırtacak. Karşınızda, Osmanlı Devleti'nin görkemli padişahlarının bir garip huyları...
Aralarında gerçek bir silahşör olan da var, bestekar da! Kimi koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciyken, kiminin aklı fikri para basmaktaydı. İşte Cihan Devleti Osmanlı'nın ilginç huylarıyla şaşırtan 20 görkemli padişahı.
IV. Murad koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.