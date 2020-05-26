Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki bu gerçekler şoke etti! Osmanlı'nın...

Aralarında gerçek bir silahşör olan da var, bestekar da! Kimi koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciyken, kiminin aklı fikri para basmaktaydı. İşte Cihan Devleti Osmanlı'nın ilginç huylarıyla şaşırtan 20 görkemli padişahı.

IV. Murad koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.