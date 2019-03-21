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Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman bildiğinizden çok farklı!

Osmanlı Tarihi'nin iki önemli padişahı; Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman. Dönemin şartlarına uygun olarak günümüze sadece çizilen portreleri kaldı. Bu portrelerden ise hepimizin akıllarında bir profil oluştu. Ama şimdi tüm bildiklerinizi unutun. Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek görünümleri zihinlerimizden biraz farklı. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar

21.03.2019 13:10 - Son Güncelleme: 21.03.2019 13:16
Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman bildiğinizden çok farklı!

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman bildiğinizden çok farklı!

Yavuz Sultan Selim

Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman bildiğinizden çok farklı!

Osman Gazi

Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman bildiğinizden çok farklı!

Kanuni Sultan Süleyman

Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman bildiğinizden çok farklı!

Halife II. Abdülmecid kızının düğününde.

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