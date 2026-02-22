Evrensel burun spreyi aşısı geliştirildi: Grip, soğuk algınlığı ve alerjiye tek çözüm

200 YILLIK AŞI MANTIĞINA ALTERNATİF

Araştırma, Stanford Üniversitesi bünyesindeki bir ekip tarafından yürütüldü ve sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

Mevcut aşıların temel mantığı, bağışıklık sistemini belirli bir patojene karşı önceden eğitmek üzerine kurulu. Yani vücut, karşılaşacağı mikrobu önceden "tanıyacak" şekilde hazırlanıyor. Yeni yöntem ise bu klasik yaklaşımı tersine çeviriyor. Araştırmacılar, bağışıklık hücrelerinin tek tek eğitilmesi yerine, hücreler arasındaki iletişim mekanizmasını taklit eden bir strateji geliştirdi.

Bu yaklaşım, bağışıklık sistemini belirli bir virüse karşı değil, genel bir alarm durumuna geçiriyor.