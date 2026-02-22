Evrensel burun spreyi aşısı geliştirildi: Grip, soğuk algınlığı ve alerjiye tek çözüm
ABD'li bilim insanları öksürükten gribe, soğuk algınlığından bakteriyel akciğer enfeksiyonlarına kadar geniş koruma sağlamayı hedefleyen ve alerjik tepkileri de hafifletebileceği belirtilen "evrensel" bir burun spreyi aşısı geliştirdi. Hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar alınırken uzmanlar yöntemin insanlarda doğrulanması halinde solunum yolu hastalıklarıyla mücadelede köklü değişim yaratabileceğini vurguladı.
