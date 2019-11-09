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Evini aracının içine taşıdı

09.11.2019 16:37 - Son Güncelleme: 09.11.2019 16:37
Evini aracının içine taşıdı

ABD'de bulunan bir kamp firması lüks bir rezidansta bulunan tüm bölümleri küçücük bir römorkta toplamayı başardı

Evini aracının içine taşıdı

2014 yılında çalışmalarına start veren firmanın bugüne kadar geliştirdiği en dikkat çekici ürün ise işte bu kamp romörkü.

Evini aracının içine taşıdı

İki kişinin rahatça uyuyabileceği iç alanı, alüminyum kaplamasıyla ısı dengesini koruyan dış yapısı, çeşitli eşyaların kolayca depolanabileceği iç hacmi ve tabii ki dış tarafındaki bagaj kısmında yer alan portatif mutağı ile bu romörk tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Evini aracının içine taşıdı

Dışarıdan ufak metrekaresiyle her yere girebilen araç bölmeleri sayesinde lüks bir rezidansta bulunan her detaya sahip.

Evini aracının içine taşıdı

Araçtaki mutfak, yatak, oturma odası gibi bölümlerin hepsi gömme olarak tasarlanmış.

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