RAMAZAN İMSAKİYE
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Eve geldiklerinde şoke oldular! Dolmalık biberin içinden kurbağa çıktı

Kanada'nın Québec şehrinde yaşayan Nicole Gagnon ve Gérard Blackburn, geçen hafta akşam yemeği için manavdan dolmalık biber aldı. Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkan canlı kurbağa şoke etti.

01.05.2020 17:42 - Son Güncelleme: 01.05.2020 17:42
Eve geldiklerinde şoke oldular! Dolmalık biberin içinden kurbağa çıktı

Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkan canlı kurbağa şoke etti.

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Eve geldiklerinde şoke oldular! Dolmalık biberin içinden kurbağa çıktı


Kanada'nın Québec şehrinde yaşayan Nicole Gagnon ve Gérard Blackburn, geçen hafta akşam yemeği için manavdan dolmalık biber aldı.

Eve geldiklerinde şoke oldular! Dolmalık biberin içinden kurbağa çıktı

Yemek hazırlamak için mutfağa giren Nicole Gagnon, biberi kestiği an dolmanın içinde canlı kurbağa görünce hayatının şokunu yaşadı.

Eve geldiklerinde şoke oldular! Dolmalık biberin içinden kurbağa çıktı

Çift, biberleri özellikle seçip en sağlamlarını aldığını, aldıklarında biberde herhangi bir delik olmadığını, kurbağanın nasıl oldu da biberin içine girdiğini anlayamadıklarını söyledi.

Eve geldiklerinde şoke oldular! Dolmalık biberin içinden kurbağa çıktı


Kurbağayı gören çift, kurbağa ve biberi bir kaba koyup durumu tarım bakanlığına bildirdi. Durumu inceleyen tarım bakanlığı yetkilileri kurbağanın nasıl biberin içine girdiğini araştırmak için kurbağayı öldürdü.

Profesör Barry Micallef, kurbağanın henüz gelişiminin başındayken, şiddetli yağmur nedeniyle içeriye girmiş olabileceğini belirtti. Bazı uzmanlar ise çiftin biberde fark etmediği ufak bir delik olabileceğini söyledi. Kanada Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan konuyla ilgili araştırmanın sonucu bekleniyor...

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