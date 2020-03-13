Eve geldiklerinde şoke oldular! Akşam yemeği için aldıkları dolmalık biberin içinden o hayvan çıktı
Kanada'nın Québec şehrinde yaşayan Nicole Gagnon ve Gérard Blackburn, geçen hafta akşam yemeği için manavdan dolmalık biber aldı. Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkan canlı kurbağa şoke etti. Ülkemizde de yakın zamanda yumurtanın içinden çıkanlar şoke etmişti. Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye beldesinde yaşayan İsmail Öztan, hobi amacıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti. Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, başka bir yumurta ile daha karşılaştı.
Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkan canlı kurbağa şoke etti. Kanada'nın Québec şehrinde yaşayan Nicole Gagnon ve Gérard Blackburn, geçen hafta akşam yemeği için manavdan dolmalık biber aldı. Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkan canlı kurbağa şoke etti. Ülkemizde de yakın zamanda yumurtanın içinden çıkanlar şoke etmişti. Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye beldesinde yaşayan İsmail Öztan, hobi amacıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti. Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, başka bir yumurta ile daha karşılaştı.
Kurbağayı gören çift, kurbağa ve biberi bir kaba koyup durumu tarım bakanlığına bildirdi. Durumu inceleyen tarım bakanlığı yetkilileri kurbağanın nasıl biberin içine girdiğini araştırmak için kurbağayı öldürdü.
Profesör Barry Micallef, kurbağanın henüz gelişiminin başındayken, şiddetli yağmur nedeniyle içeriye girmiş olabileceğini belirtti. Bazı uzmanlar ise çiftin biberde fark etmediği ufak bir delik olabileceğini söyledi. Kanada Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan konuyla ilgili araştırmanın sonucu bekleniyor...