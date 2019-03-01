Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

TANIMAK İMKANSIZ

Büyüklerimizden hep duyarız başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. Türkiye'nin dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. Bunun en iyi örneği ise İstanbuş İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları.

Rumeli Hisarı.