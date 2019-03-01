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Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye'nin önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız. Türkiye'nin en kalabalaık şehri olan İstanbul'un eski hali bunun en büyük kanıtı niteliğinde. İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları.

01.03.2019 02:15 - Son Güncelleme: 01.03.2019 02:26
Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

TANIMAK İMKANSIZ

Büyüklerimizden hep duyarız başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. Türkiye'nin dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. Bunun en iyi örneği ise İstanbuş İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları.

Rumeli Hisarı.

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

İstanbul'da taksi şoförleri.

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

80 sene önce Beyoğlu

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Taksim Meydanı, 1968

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Kozyatağı

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