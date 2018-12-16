Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar
Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye'nin önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız. Türkiye'nin en kalabalaık şehri olan İstanbul'un eski hali bunun en büyük kanıtı niteliğinde. İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları.
16 Aralık 2018 Pazar, 10:33:01 Güncelleme: 10:46:04
Taksim Meydanı. Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafına yapılan süslemeler cumhuriyetin ilanının onuncu yılı şerefine yapılmış. Yani 29 Ekim 1933 sonrası. Arkada Topçu Kışlası. Kışlanın avlusu Taksim Stadı adıyla spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Kışla binasının anıta bakan yakası ise Ford Otomobil'in satış mağazası.
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