Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Taksim Meydanı. Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafına yapılan süslemeler cumhuriyetin ilanının onuncu yılı şerefine yapılmış. Yani 29 Ekim 1933 sonrası. Arkada Topçu Kışlası. Kışlanın avlusu Taksim Stadı adıyla spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Kışla binasının anıta bakan yakası ise Ford Otomobil'in satış mağazası.