Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye'nin önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız. Türkiye'nin en kalabalaık şehri olan İstanbul'un eski hali bunun en büyük kanıtı niteliğinde. İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları.

16 Aralık 2018 Pazar, 10:33:01 Güncelleme: 10:46:04
Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

İstanbul Üniversitesi hatırası (1957)

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Taksim Meydanı. Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafına yapılan süslemeler cumhuriyetin ilanının onuncu yılı şerefine yapılmış. Yani 29 Ekim 1933 sonrası. Arkada Topçu Kışlası. Kışlanın avlusu Taksim Stadı adıyla spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Kışla binasının anıta bakan yakası ise Ford Otomobil'in satış mağazası.

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

1960'lı yıllarda Beyazıt'ta bir an.

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Taksim Meydanı'nda 1969-72 yılları arasında çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğraf çekiminden birkaç yıl sonra arkadaki Ankara Pazarı ve hemen yanındaki binalar yıkılarak The Marmara Oteli inşa edilecek.

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Twitter'ın sevilen hesaplarından Tarih Lügatı sayfası yayınladığı fotoğraflarla ilgi çekiyor.Ayasofya müzeye çevrilmeden önce çekilmiş ender fotoğraflardan.

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