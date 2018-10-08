Eski Türkiyeden ve İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar
Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye'nin önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız. Türkiye'nin en kalabalaık şehri olan İstanbul'un eski hali bunun en büyük kanıtı niteliğinde. İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:24:16 Güncelleme: 10:33:21
TANIMAK İMKANSIZ
Büyüklerimizden hep duyarız başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. Türkiye'nin dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. Bunun en iyi örneği ise İstanbuş İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları.
Rumeli Hisarı.
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