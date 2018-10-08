Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye'nin önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız. Türkiye'nin en kalabalaık şehri olan İstanbul'un eski hali bunun en büyük kanıtı niteliğinde. İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları.

8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:24:16 Güncelleme: 10:33:21
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Eski Türkiyeden ve İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

TANIMAK İMKANSIZ

Büyüklerimizden hep duyarız başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. Türkiye'nin dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. Bunun en iyi örneği ise İstanbuş İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları.

Rumeli Hisarı.

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Eski Türkiyeden ve İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

İstanbul'da taksi şoförleri.

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Eski Türkiyeden ve İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

80 sene önce Beyoğlu

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Eski Türkiyeden ve İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

Taksim Meydanı, 1968

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Eski Türkiyeden ve İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

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