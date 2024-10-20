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Eski sevgilisinden intikam almak için 70 kilo verdi! 33 yaşındaki Josie Varela 146 kiloyu jet hızında eritti

Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde yaşayan 33 yaşındaki Josie Varela, geçmişte yaşadığı zor bir ilişki sonucunda 146 kiloya kadar çıktı. Ayrılığı sonrası yaşadığı duygusal zorluklar, ona hem bir dönüşüm fırsatı sundu hem de sağlık açısından hayatını değiştirdi. Kaliforniyalı kadın, sevgilisinden ayrıldıktan sonra nasıl 70 kilo verdiğini anlattı.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 16:47
Eski sevgilisinden intikam almak için 70 kilo verdi! 33 yaşındaki Josie Varela 146 kiloyu jet hızında eritti

Josie Varela geçmişte yaşadığı zor bir ilişkinin ardından 146 kiloya ulaşarak 4XL beden giymeye başladı. Sosyal hayatta yaşadığı zorluklar ve yaşadığı duygusal travma, onun kilo verme kararı almasına neden oldu. Şimdi, Varela'nın hikayesi, sağlıklı yaşamın ve kendini yeniden bulmanın bir örneği olarak öne çıkıyor.

Eski sevgilisinden intikam almak için 70 kilo verdi! 33 yaşındaki Josie Varela 146 kiloyu jet hızında eritti

Zorbalık ve Mutsuz İlişki
Josie, genç yaşta girdiği ilişki sırasında sürekli olarak horlandığını ve bu durumun sosyal hayatını olumsuz etkilediğini belirtti. Arkadaşları gece kulüplerine dans etmeye giderken, o her zaman kenarda kalıyordu. "Kilom nedeniyle okulda ve sosyal hayatımda hep zorbalığa maruz kaldım" diyen Varela bu zor dönemin etkilerini her an hissettiğini anlattı.

Eski sevgilisinden intikam almak için 70 kilo verdi! 33 yaşındaki Josie Varela 146 kiloyu jet hızında eritti

İlişkideki Yemek Bağımlılığı

Ayrılığının ardından, mutsuzluğun da etkisiyle yemek yeme alışkanlıkları daha da kötüleşti. "İlişkimde yemek yemeyi bir rahatlama mekanizması olarak kullanırdım. Yemek benim için uyuşturucu gibiydi" diye açıklayan Varela, günde dört kez fast food zincirlerinden en büyük menüler sipariş ettiğini ifade etti.

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