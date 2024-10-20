Eski sevgilisinden intikam almak için 70 kilo verdi! 33 yaşındaki Josie Varela 146 kiloyu jet hızında eritti

Josie Varela geçmişte yaşadığı zor bir ilişkinin ardından 146 kiloya ulaşarak 4XL beden giymeye başladı. Sosyal hayatta yaşadığı zorluklar ve yaşadığı duygusal travma, onun kilo verme kararı almasına neden oldu. Şimdi, Varela'nın hikayesi, sağlıklı yaşamın ve kendini yeniden bulmanın bir örneği olarak öne çıkıyor.

Zorbalık ve Mutsuz İlişki

Josie, genç yaşta girdiği ilişki sırasında sürekli olarak horlandığını ve bu durumun sosyal hayatını olumsuz etkilediğini belirtti. Arkadaşları gece kulüplerine dans etmeye giderken, o her zaman kenarda kalıyordu. "Kilom nedeniyle okulda ve sosyal hayatımda hep zorbalığa maruz kaldım" diyen Varela bu zor dönemin etkilerini her an hissettiğini anlattı.