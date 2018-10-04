Eski akıl hastanelerinden tüyler ürperten kareler...
Eski akıl hastanelerinde çekilen kareler insanların kanını donduran cinsten. Tedavi yöntemleri görenleri şoke ediyor. İşte eski akıl hastanelerinden tüyler ürperten kareler...
4 Ekim 2018 Perşembe, 13:52:25 Güncelleme: 09:40:04
Eski akıl hastanelerinden tüyler ürperten kareler...
Eski akıl hastanelerinden tüyler ürperten kareler...
Eski akıl hastanelerinden tüyler ürperten kareler...
Lobotomiyi icat eden kişi Dr. Freeman, Sunland Akıl Hastanesi'nde.
*Lökotomi olarak da bilinen beyin cerrahisi işlemidir. Beyindeki ön lobların uçlarındaki prefrontal korteks bağlantıların kesilmesi sonucu uygulanır. İlk başlarda lökotomi denilen bu uygulama, yapılmaya başlandığı 1935 yılından beri tartışmalı bir işlemdir. Ciddi yan etkileri olmasına karşın yirmi yıldan uzun bir süre boyunca psikiyatrik rahatsızlıklar için kullanılmış bir yöntemdir.
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