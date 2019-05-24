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Eski akıl hastanelerinde çekilen kareler görenleri hayrete düşürüyor

Eski akıl hastanelerinde çekilen bu fotoğraflar insanların kanını donduran cinsten. Birbirinden ilginç hastalıklara karşı uygulanan tedavi yöntemleri ise görenleri şoke ediyor. İşte eski akıl hastanelerinden tüyler ürperten kareler...

24.05.2019 12:00 - Son Güncelleme:
Eski akıl hastanelerinde çekilen kareler görenleri hayrete düşürüyor

Foundling Hastanesi oyun odası

Washington, 1921

Eski akıl hastanelerinde çekilen kareler görenleri hayrete düşürüyor

West Riding Akıl Hastanesinde sandalyeye bağlı bir hasta

Yorkshire İngiltere, 1869

Eski akıl hastanelerinde çekilen kareler görenleri hayrete düşürüyor

Lobotomiyi icat eden kişi Dr. Freeman, Sunland Akıl Hastanesi'nde.

*Lökotomi olarak da bilinen beyin cerrahisi işlemidir. Beyindeki ön lobların uçlarındaki prefrontal korteks bağlantıların kesilmesi sonucu uygulanır. İlk başlarda lökotomi denilen bu uygulama, yapılmaya başlandığı 1935 yılından beri tartışmalı bir işlemdir. Ciddi yan etkileri olmasına karşın yirmi yıldan uzun bir süre boyunca psikiyatrik rahatsızlıklar için kullanılmış bir yöntemdir.

Eski akıl hastanelerinde çekilen kareler görenleri hayrete düşürüyor

Lobotomi aletleri

Eski akıl hastanelerinde çekilen kareler görenleri hayrete düşürüyor

1800'lü yıllardan bir hasta

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