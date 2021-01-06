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Eşinin tedavisi için bileziklerini satıp triko makinesi aldı! 43 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa'da yaşayan Zahide Arı, 35 yıl önce kansere yakalanan eşi için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip gelmeye başladı. Maddi sorunlarını aşmak için bileziklerini satıp triko makinesini alan ve tekstil sektörüne giriş yapan Arı şimdilerde 130 kadın işçi çalıştırıyor ve 43 ülkeye ihracat yapıyor.

06.01.2021 16:53 - Son Güncelleme: 06.01.2021 16:53
Eşinin tedavisi için bileziklerini satıp triko makinesi aldı! 43 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa'da yaşayan Zahide Arı, 35 yıl önce bileziklerini satıp triko makinesi alarak adım attığı tekstil sektöründe bugün Orhaneli ilçesinde kurulu fabrikasında 130 kadın işçiyle faaliyet gösteriyor.

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Eşinin tedavisi için bileziklerini satıp triko makinesi aldı! 43 ülkeye ihracat yapıyor

Zahide Arı (55), evlendikten bir yıl sonra kızının dünyaya gelmesinin ardından eşi Nihat Arı'nın kansere yakalandığını öğrendi.

Eşinin tedavisi için bileziklerini satıp triko makinesi aldı! 43 ülkeye ihracat yapıyor

Eşinin tedavisi için sık sık İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Arı, yaşadığı maddi sorunları aşmak için bileziklerini satarak triko makinesi aldı.

Eşinin tedavisi için bileziklerini satıp triko makinesi aldı! 43 ülkeye ihracat yapıyor

Evde ördüğü kazakları komşularına ve hastanedeki refakatçilere satan Arı, İstanbul'da tanıştığı toptancılar için bebek battaniyesi üretmeye başladı. Eşinin hastalığı yenerek sağlığına kavuşmasıyla ondan da destek almaya başlayan Zahide Arı, yavaş yavaş işlerini büyüterek Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Vişne Ticaret Bölgesi'nde tekstil işletmesi açtı.

Eşinin tedavisi için bileziklerini satıp triko makinesi aldı! 43 ülkeye ihracat yapıyor

1994'ten itibaren tamamen bebek ve çocuk kıyafeti üretimine yönelen Arı, 2005'te Orhaneli ilçesinde işletme açmaya karar verdi. Belediyeden 600 metrekarelik alan kiralayarak üretime başlayan Arı, burada çok sayıda kadının iş hayatına atılmasına vesile oldu.

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