Eşinin tedavisi için bileziklerini satıp triko makinesi aldı! 43 ülkeye ihracat yapıyor
Bursa'da yaşayan Zahide Arı, 35 yıl önce kansere yakalanan eşi için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip gelmeye başladı. Maddi sorunlarını aşmak için bileziklerini satıp triko makinesini alan ve tekstil sektörüne giriş yapan Arı şimdilerde 130 kadın işçi çalıştırıyor ve 43 ülkeye ihracat yapıyor.
06.01.2021 16:53
- Son Güncelleme: 06.01.2021 16:53
Evde ördüğü kazakları komşularına ve hastanedeki refakatçilere satan Arı, İstanbul'da tanıştığı toptancılar için bebek battaniyesi üretmeye başladı. Eşinin hastalığı yenerek sağlığına kavuşmasıyla ondan da destek almaya başlayan Zahide Arı, yavaş yavaş işlerini büyüterek Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Vişne Ticaret Bölgesi'nde tekstil işletmesi açtı.
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