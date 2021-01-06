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Eşinin tedavisi için bileziklerini satıp triko makinesi aldı! 43 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa'da yaşayan Zahide Arı, 35 yıl önce kansere yakalanan eşi için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip gelmeye başladı. Maddi sorunlarını aşmak için bileziklerini satıp triko makinesini alan ve tekstil sektörüne giriş yapan Arı şimdilerde 130 kadın işçi çalıştırıyor ve 43 ülkeye ihracat yapıyor.

06.01.2021 16:53 - Son Güncelleme: 06.01.2021 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





