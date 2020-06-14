Eşini sırtından bıçaklayan cani kocanın polislerden isteği kan dondurdu!
Bursa'da evde tartıştığı karısını sırtından bıçaklayarak öldüren daha sonra Kütahya'da yakalanan Osman Cenk K.'nın kendisini yakalayan polislerden üzerinde bulunan altın ve paraların çocuklarına verilmesini istediği öğrenildi. Katil koca, emniyette verdiği ifadede "eşim sürekli benden para istiyordu, ona günlük 500 lira veriyordum. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek satmaya çalışmış. Eşim ve ailesinin baskısı altındaydım sürekli. Bunlara daha fazla dayanamadım" ifadelerini kullandı.
Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan zanlı, Bursa Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karısını öldürdükten sonra evdeki altın ve paraları alarak kaçmaya çalışan şüpheli koca, polis ekiplerine "Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin" dedi.
Osman Cenk K., cinayet günü eşini ikna etmek için kendi evlerine çağırdı. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Osman Cenk K., münakaşa sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Serpil K.'yi 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra apartmandan çıktığı esnada oyundan dönen kızıyla karşılaşan Osman Cenk K. kızının seslerine aldırış etmeden 16 ACA 914 plakalı arabasına binerek hızla uzaklaştı.
Zanlının yakalandıktan sonra Kütahya Emniyetinde verdiği ilk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım.
Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu.
Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu.
Bunlara daha fazla dayanamadım. Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dediği öğrenildi.
Zanlı, Bursa Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.