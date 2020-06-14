Eşini sırtından bıçaklayan cani kocanın polislerden isteği kan dondurdu!

Zanlının yakalandıktan sonra Kütahya Emniyetinde verdiği ilk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım.

Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu.

Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu.

Bunlara daha fazla dayanamadım. Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dediği öğrenildi.



Zanlı, Bursa Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.