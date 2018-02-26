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  • Eşi 20 gün evden gidince öyle bir sürpriz hazırladı ki... 1
    Eşi 20 gün evden gidince öyle bir sürpriz hazırladı ki...

    Eşi ve kızının 20 günlük yokluğunu fırsat bilen adam eşine inanılmaz bir sürpriz hazırladı.