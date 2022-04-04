Esenyurt'ta kan donduran cinayet! Kader Gökçe'nin kuzeninden şok detay: 'Koruma istediğini biliyorum'
Esenyurt'ta akşam saatlerinde kan donduran bir cinayet ardından da intihar olayı yaşandı. Alpaslan Çay, metrobüsten inen Kader Gökçe'yi ara sokağa zorla götürüp boynuna ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. 23 yaşındaki Kader Gökçe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kader'in kuzeni Tolunay Uğurlu, "Kuzenimi rahatsız ettiğini, kuzenimin mahkemeye, savcılığa verdiğini, koruma istediğini biliyorum. Yine bir cinayet. Bu ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim" dedi.
Kan donduran olay, saat 19.30 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta meydana geldi. Kader Gökçe, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Çay'nin yanına geldi. Alpaslan Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader Gökçe'nin boynuna silahla ateş etti. Alpaslan Çay ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Kader Gökçe, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan Çay'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
ZORLA ARA SOKAĞA GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kader Gökçe'nin üst geçitten inerken Alpaslan Çay'ın beklediği görülüyor. Kader Gökçe'yi gören Alpaslan Çay hızla yanına giderek zorla ara sokağa doğru itiyor. Silah sesleri duyulan sokakta vatandaşların kaçtığı kameraya yansıyor.
BEN ERKEĞİM DEMEKTEN UTANIR HALE GELDİM
Kader Gökçe'nin kuzeni Tolunay Uğurlu, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Başımızdan böyle kötü bir olay geçti. Bu ülkede bu son bulmuyor. İnsanlar sadece kendi başına gelince durumun ciddiyetini anlıyor. Yine bir erkek cinayeti. Bu ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim. Yapacak söyleyecek bir şey yok" dedi.