Esenyurt’ta kan donduran cinayet! Kader Gökçe’nin kuzeninden şok detay: ’Koruma istediğini biliyorum’

BEN ERKEĞİM DEMEKTEN UTANIR HALE GELDİM

Kader Gökçe'nin kuzeni Tolunay Uğurlu, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Başımızdan böyle kötü bir olay geçti. Bu ülkede bu son bulmuyor. İnsanlar sadece kendi başına gelince durumun ciddiyetini anlıyor. Yine bir erkek cinayeti. Bu ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim. Yapacak söyleyecek bir şey yok" dedi.