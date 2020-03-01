Esed'e büyük darbe! 2 adet SU-24 düşürüldü! F-16, SU-24, L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?
Uluslararası haber ajansı Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde 2 Rejim uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Kritik bilginin ayrıntılarında Reuters bu haberi Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığını açıkladı. Ayrıca uçakların pilotlarının da atlayarak sağ olarak kurtulduğu belirtildi. İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ve ılımlı Suriye muhalefetinin yürüttüğü mücadele Rejime ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. İşte son dakika açıklamasında İdlib bölgesinde saldırı amacıyla bulunan 2 Esad rejimi uçağı vurularak düşürüldü. Peki F-16, SU-24, L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?
MSB'NİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: UÇAKLARIMIZA TAARRUZ EDEN 2 SU-24 DÜŞÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Ayrıca İdlib'de bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir."
Peki F-16, SU-24, L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?
SU-24 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
SU-24, 1970 ve 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin her türlü hava koşulunda görev yapabilen en gelişmiş havadan tecrit ve saldırı uçağı olarak tasarlandı. İki koltuklu, çift motorlu uçak Rusya 'nın ilk entegre sayısal seyrüsefer/atak sistemiyle donatılmıştı. SU-24'ün konfigürasyonu F-111 ile benzerlikler ihtiva eder. Eski Sovyet cumhuriyetleri hava kuvvetleri ve ayrıca başka birkaç ülkede daha halihazırda kullanılmaktadır.
L-39 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ!
Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağıdır. L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur.
Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.