"Erkeksen dükkana gel paranı al" Esenyurt'taki tekel bayii baskınında istenen cezalar belli oldu! İddianamede yeni detaylar...

Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Esenyurt'ta yaşanmıştı. İki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii baskınıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'in ölümüne ilişkin ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'ın ölümüne yönelik ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi. İşte detaylar...
İstanbul Esenyurt'a bağlı Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde geçtiğimiz Temmuz ayında alacak verecek tartışmasında yaşanan dehşet dolu anlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Tekel içerisinde meydana gelen silahlı kavgada Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen ve Murat Özer ise yaralanmıştı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede geçtiğimiz günlerde iddianame düzenlenmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.