"Erkeksen dükkana gel paranı al" Esenyurt'taki tekel bayii baskınında istenen cezalar belli oldu! İddianamede yeni detaylar...

Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Esenyurt'ta yaşanmıştı. İki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii baskınıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'in ölümüne ilişkin ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'ın ölümüne yönelik ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi. İşte detaylar...