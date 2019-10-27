Ensesindeki şişlik için doktora gitti! İçinden bakın ne çıktı... Adeta kan dondurdu

Sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettirmeyi başaran doktor Sandra Lee yine yaptı yapacağını. Ensesinde bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu binlerce beğeni aldı. Ünlü doktor Sandra Lee ensesinden çıkana inanamadı. Ensesindeki şişlikten çıkanlar kan dondurdu. İşte o korkunç görüntüler...

27.10.2019 20:14 - Son Güncelleme: 27.10.2019 20:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





