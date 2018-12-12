Endonezyadaki yamyamların son kabilesi görüntülendi

Ağaç tepelerinde yaşamalarının sebebi sellerden ve zararlı canlılardan korunmak olan kabile üyelerine bu şekilde düşmanları da erişemiyor. Kabileden bir kez ayrılan biri olursa, onu yeniden kabileye kabul etmiyorlar. Ancak yamyamlıkları da bir geleneklerinden geliyor...