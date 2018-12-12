Endonezyadaki yamyamların son kabilesi görüntülendi

Endonezya'daki yamyamların son kabilesi görüntülendi
Yamyamlar birer efsane veya masal unsuru değil gerçeğin ta kendisi. Endonezya'da görüntülenen Korowailer, ağaçların tepesinde ilkel yaşam süren bir kabile. Yaprak yiyor ve vahşi hayvanları avlayarak besleniyorlar. Onları bu kada rilginç kılan şeylerden biri de insanları yemeleri. İşte yamyam kabilesinin ortaya çıkan görüntüleri.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 15:25:02
Güncelleme: 15:42:49
Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde yaşayan Korowailer, bazı durumlarda yamyamlıklarını sürdüren ve khakhua adı verilen erkek cadıların öldürülmesi gerektiğine inanan, yaklaşık 3 bin kişilik bir kabile.
Üzerlerinde giysi yok. Ağaçların tepesinde yaşıyorlar. Yaprak yiyor ve vahşi hayvanları avlayarak besleniyorlar. Hem geleneklerine hem de birbirlerine oldukça bağlı bir kabileden söz ediyoruz.
Ağaç tepelerinde yaşamalarının sebebi sellerden ve zararlı canlılardan korunmak olan kabile üyelerine bu şekilde düşmanları da erişemiyor. Kabileden bir kez ayrılan biri olursa, onu yeniden kabileye kabul etmiyorlar. Ancak yamyamlıkları da bir geleneklerinden geliyor...
1974 yılında, antropolog Peter Van Arsdale'in kabileyi tanıması ile dünyada kalan son yamyamlar arasında yerlerini almışlar. Ancak Korowailer her insanı yiyen yamyamlardan değiller...
Khakhua adını verdikleri bir kötü ruhun varlığına inanıyorlar ve khakhua olduğuna inandıkları erkekleri cadılıkla suçlayarak öldürüyorlarmış. Ölmek üzere olan kişiler, ölümlerinden sorumlu tuttukları bir erkeğin ismini kabile reisine fısıldıyor ve o kişi Khakhua ilan ediliyor.