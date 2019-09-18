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En zararlı besinler belli oldu! İşte zehir saçan o ürünler!

Amerika'da sağlıklı yaşam konusunda bilgiler veren bir kuruluş, insan sağlığına zarar verebilecek ürünleri yayınladı. Bu ürünler sık tüketildiğinde içinde bulunan etken maddeler sağlığı kısa sürede bozuyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor.

18.09.2019 11:29 - Son Güncelleme: 18.09.2019 11:29
En zararlı besinler belli oldu! İşte zehir saçan o ürünler!

Düzensiz ve sağlıksız beslenmenin insan sağlığına ne kadar zara verdiği biliniyor. Bilinçsizce tükettiğimiz ve tadına bayıldığımız bazı besinler zehir saçıyor. Amerika'da yapılan bir araştırmada insan sağlığına zara veren besinler tek tek listelendi. İşte insan sağlığını tehdit eden ve adeta zehir saçan o ürünler....

En zararlı besinler belli oldu! İşte zehir saçan o ürünler!

Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri

En zararlı besinler belli oldu! İşte zehir saçan o ürünler!

Beyaz un

En zararlı besinler belli oldu! İşte zehir saçan o ürünler!

Cips

En zararlı besinler belli oldu! İşte zehir saçan o ürünler!

Yapay çikolata ile kaplanmış gıdalar

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