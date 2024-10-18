En şanssız 3 burç! Hayata 1 adım geride başlıyorlar

Astroloji dünyasında bazı burçların şanssızlıklarıyla öne çıktığı bilinir. Bu burçlar, hayatın getirdiği zorluklarla sıkça karşılaşır ve kendilerini talihsizliklerin merkezinde bulabilirler. İşte, şanslarının pek de yaver gitmediği üç burç...

1. Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan) Ateş elementine ait olan Koç burçları, bağımsızlıklarıyla öne çıkar. Yardım istemekten kaçınmaları, zorlukları tek başlarına aşmak zorunda kalmalarına neden olabilir. Dr. Sarah Johnson, Koç burçlarının cesur olmalarına rağmen aceleci yapılarının fırsatları kaçırmalarına yol açabileceğini belirtiyor.