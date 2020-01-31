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En iyi cuma mesajları burada! 2020 en güzel ve anlamlı resimli cuma kutlama mesajları

Cuma mesajları... Günlerin en hayırlısı, en bereketlisi olarak bilinen bu mübarek cuma gününde Müslümanlar birbirlerinin cumalarını tebrik etmek için cuma mesajları paylaşımı yapıyorlar. Kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimi olan cuma gününe özel en yeni mesajları sizler için derledik. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en yeni resimli cuma mesajları...

31.01.2020 07:10 - Son Güncelleme: 31.01.2020 07:10
En iyi cuma mesajları burada! 2020 en güzel ve anlamlı resimli cuma kutlama mesajları

Bugün Cuma. Bugün İslam aleminin haftalık bayram günü. İslam peygamberi H.z. Muhammed'in (s.a.s)'in ifadesiyle güneşin doğduğu en hayırlı gündür Cuma. Her Cuma olduğu gibi bu Cuma da büyük sevinç yaşayan Müslümanlar, birbirlerinin cumasını tebrik etmek için yoğun şekilde cuma mesajlarını araştırıyorlar. Sayfamızdan en yeni resimli cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte 2020'ye özel en iyi ve anlamlı resimli cuma mesajları...

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En iyi cuma mesajları burada! 2020 en güzel ve anlamlı resimli cuma kutlama mesajları

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın. Amin! Hayırlı cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

En iyi cuma mesajları burada! 2020 en güzel ve anlamlı resimli cuma kutlama mesajları

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Acizler diyarından bir nida bizimkisi. Elbette duyar mevla karıncanın dahi sesini. Le tahzen! İnnallahe meana (sen üzülme! Allah bizimle beraberdir) peygamber müjdesi… Tek tesellimizdir sevdiklerimizin dua etmesi. Dualarda buluşmak dileği ile… (Hayırlı Cumalar)

En iyi cuma mesajları burada! 2020 en güzel ve anlamlı resimli cuma kutlama mesajları

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! Şükürle başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi dünyalara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmezmiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar.

En iyi cuma mesajları burada! 2020 en güzel ve anlamlı resimli cuma kutlama mesajları

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar...

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