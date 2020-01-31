En iyi cuma mesajları burada! 2020 en güzel ve anlamlı resimli cuma kutlama mesajları

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Acizler diyarından bir nida bizimkisi. Elbette duyar mevla karıncanın dahi sesini. Le tahzen! İnnallahe meana (sen üzülme! Allah bizimle beraberdir) peygamber müjdesi… Tek tesellimizdir sevdiklerimizin dua etmesi. Dualarda buluşmak dileği ile… (Hayırlı Cumalar)